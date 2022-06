A seleção brasileira venceu mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar na manhã desta segunda-feira (6). A vítima da vez foi o Japão, derrotado por 1 a 0 no estádio Nacional. O gol da vitória foi marcado por Neymar, que está a apenas três gols de igualar Pelé como maior artilheiro da história da Amarelinha em jogos contra seleções.

A partida desta segunda-feira ficou marcada pelo excesso de faltas do Japão, que fez 18 ao longo da partida e impôs muita dificuldade para o ataque do Brasil formado pelas "perninhas rápidas", como Tite apelidou. A solução foi um pênalti sofrido por Richarlison e convertido por Neymar no segundo tempo.

Agora, o Japão segue sua preparação para a Copa do Mundo e enfrenta Gana na sexta-feira (10). Já o Brasil não tem mais compromissos nesta data Fifa por causa do cancelamento do jogo contra a Argentina que seria na Austrália. Os próximos desafios estão previstos para setembro.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO

Gonda; Nagatomo (Yamane, aos 35/2ºT), Itakura, Yoshida e Nakayama; Wataru Endo, Haraguchi (Kamada, no intervalo) e Tanaka; Junya Ito (Doan, aos 26/2ºT), Furuhashi (Maeda, aos 21/2ºT) e Minamino (Mitoma, aos 26/2ºT). T.: Hajime Moriyasu.

BRASIL

Alisson; Daniel Alves (Thiago Silva, aos 24/2ºT), Marquinhos, Éder Militão e Guilherme Arana; Fred (Richarlison, aos 24/2ºT), Casemiro (Fabinho, aos 39/2ºT) e Lucas Paquetá (Bruno Guimarães, aos 39/2ºT); Raphinha (Gabriel Jesus, aos 17/2ºT), Vini Jr (Gabriel Martinelli, aos 17/2ºT) e Neymar. T.: Tite.

Estádio: estádio Nacional do Japão, em Tóquio (Japão)

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Ashley Beechan e Anton Shcetenin (ambos da Austrália)

VAR: Kurt Ams (Japão)

Cartões amarelos: Endo, Kamada (Japão), Raphinha, Neymar (Brasil)

GOL: Neymar, aos 31/2ºT (0-1)