Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Sport, o Goiás se classificou às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol do artilheiro do time na competição, Pedrinho, o alviverde decidiu vaga no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), nesta quarta-feira (18).

Agora, o Goiás vai lutar por vaga na final dez anos depois de ter sido vice-campeão da competição, em 2013. A trajetória deste ano já era a melhor desde o vice, mas se torna ainda mais relevante com a chegada à semifinal.

O adversário será conhecido só mais tarde, após o jogo entre Palmeiras e Floresta-CE, que começa às 21h45.

O Goiás marcou o gol cedo. Alan passou para Xavier na esquerda, o lateral fez a jogada na linha de fundo e cruzou para a área. Pedrinho dominou, fez o giro e bateu para vencer o goleiro do Sport.

O time pernambucano teve seguidas cobranças de falta a partir dos 20 minutos. Em uma delas, o jogador buscou o ângulo esquerdo e a bola foi para fora. Aos 39, o Sport teve uma bola na trave em um chute de fora da área.

Um duro golpe para o Goiás ocorreu aos 42. Pedrinho fez jogada pela direita em velocidade, mas parou bruscamente na área ao sentir algo na parte posterior da coxa direita. O jogador caiu no gramado, saiu de maca. Não deu para ele voltar. O atacante ficou mancado do lado de fora, chorou e foi consolado pelos companheiros. A situação preocupa para a sequência na Copa São Paulo.

Antes do intervalo, o Goiás também acertou a trave.

Kauan, que entrou no lugar de Pedrinho, começou o segundo tempo assustando o Sport em chance pela esquerda da área. O goleiro defendeu. Em uma sequência de chegadas do time pernambucano, o goleiro Catula fez desarmes, levou uma bola na trave e fez uma defesaça aos 28 minutos.

Aos 29, o Sport pediu pênalti por lance de bola no braço de Nolasco, mas a arbitragem não marcou. O Goiás conseguiu segurar a bola um pouco mais no ataque, mas voltou a sofrer pressão do Sport, segurada pelo goleiro Catula e pela trave.