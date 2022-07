O Goiás derrotou o Coritiba, por 1 a 0, com mais um gol de Pedro Raul na Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo do 2º turno, o time esmeraldino contou com o poder de decisão de seu centroavante para vencer a partida e voltar a vencer na competição após três jogos de jejum.

O time esmeraldino entrou em campo com o discurso de que só a vitória interessava. O objetivo do clube era se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. Com a vitória sobre o Coritiba, o Goiás chegou aos 25 pontos conquistados e subiu para a 11ª colocação na abertura da 20ª rodada. "Eu fiz o gol da vitória, mas a vitória é de todo o grupo. Nós trabalhamos muito bem durante a semana", disse Pedro Raul, ao Premiere.

O Goiás volta a campo no próximo domingo (7), às 16 horas, para enfrentar o líder Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O lateral direito Maguinho será desfalque por acumular três cartões amarelos, enquanto Matheus Sales, Fellipe Bastos e Luan Dias voltam a ficar à disposição.

O JOGO

Parelhos na tabela de classificação, Goiás e Coritiba fizeram um jogo aberto na Serrinha. No primeiro tempo, a equipe visitante teve ímpeto ofensivo maior e fez com que o goleiro Tadeu saísse de campo como o principal nome da partida até o intervalo.

O melhor ataque do Goiás saiu dos pés do lateral direito Maguinho, que invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou sobre o travessão e arrancou um suspiro do torcedor que estava no tobogã.

Mas o maior perigo aconteceu no lado oposto do campo. Guillermo e Alef Manga exigiram duas grandes defesas de Tadeu, que garantiu a igualdade no placar até a ida para os vestiários.

No segundo tempo, o técnico Jair Ventura colocou Danilo Barcelos no lugar de Juan e poucos minutos depois precisou tirar Lucas Halter, lesionado, para colocar Danilo Cardoso em campo. O zagueiro teve a chance de abrir o placar, mas errou o cabeceio.

Em casa, o Goiás precisava da vitória e começou a incomodar mais a defesa do Coxa. O principal nome do ataque era Pedro Raul, que teve duas chances seguidas sem sucesso. Mas aos 34 minutos, Danilo Barcelos cruzou para Dadá Belmonte, que desviou de cabeça e encontrou Pedro Raul fechando no segundo poste. Com frieza, o atacante finalizou com o pé direito e marcou o 11º gol dele no Brasileirão, se isolando como vice-artilheiro da competição.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Lucas Halter (Danilo Cardoso) e Juan Tavares (Danilo Barcelos); Auremir (Caio Vinícius), Diego e Vinícius (Henrique Lordelo); Nicolas (Renato Júnior), Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Guillermo (Régis), Willian Farias, Bruno Gomes (Trindade) e Adrían Martínez (Léo Gamalho); Alef Manga e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 30/7/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Gol: Pedro Raul aos 34’ do 2º tempo (Goiás)

Expulsão: Egídio (Coritiba)

Público: 9.446 pagantes

Renda: R$ 169.900,00