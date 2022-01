Esporte Com gol de Rato, Atlético-GO inicia Goianão com vitória sobre o Crac Em lance no segundo tempo, jogadores tiveram choque de cabeça e foram levados ao hospital

O Atlético-GO estreou com vitória no Campeonato Goiano, sobre o Crac, na noite desta quarta-feira (26). por 1 a 0. O jogo foi disputado no Estádio Antonio Accioly, que será a casa atleticana durante mais uma temporada. No final do jogo, um lance trouxe muita preocupação aos dois times: os laterais Luan Sales e Igor Pupinski disputaram bola pelo alto e se chocaram. Ambos f...