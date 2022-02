Esporte Com gol e assistência de Élvis, Goiás bate a Jataiense na Serrinha Meia foi destaque no triunfo esmeraldino, o primeiro no Goianão 2022

O Goiás contou com grande atuação do meia Élvis para vencer a primeira partida no Campeonato Goiano. Na estreia na temporada, o camisa 10 foi autor de um gol e uma assistência no triunfo de 3 a 1 contra a Jataiense, na Serrinha, nesta quinta-feira (3). Além do meio-campista, o atacante Nicolas e o volante Auremir fizeram os gols do triunfo esmeraldino - Caetano, contra, fez...