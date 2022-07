De volta ao time titular do Goiás após mais de um mês, o atacante Nicolas comemorou o retorno após se recuperar de lesão. O jogador participou dos dois gols na vitória do Goiás sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Serrinha.

Nicolas foi a surpresa do técnico Jair Ventura na escalação para enfrentar o Furacão. O atacante, que havia sido titular pela última vez na vitória sobre o Botafogo, no dia 6 de junho, voltou a iniciar uma partida pelo Goiás, uma vez que atuou na derrota para o América-MG, mas saindo do banco de reservas.

O atacante deu assistência para o gol de Pedro Raul e depois marcou o segundo gol da vitória esmeraldina e comemorou a atuação. "Toda vez que consigo retomar, volto muito forte. Estou feliz demais com minha assistência e o gol também. Minha última lesão me deixou muito chateado por não estar dentro de campo e ajudar meus companheiros", destacou Nicolas.

Leia também

- Com dupla efetiva, Goiás bate Athletico-PR e se afasta do Z-4

- Técnico do Goiás avalia vitória sobre o Athletico-PR: 'partida implacável'