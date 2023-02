O Goiás teve dificuldade, mas venceu o Inhumas, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (1º de fevereiro), no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, e assumiu a liderança da tabela de classificação do Campeonato Goiano. O gol salvador saiu de um chute do volante Zé Ricardo, no fim do 2º tempo, e contou com desvio no zagueiro Gabriel Macedo antes de tocar as redes.

Com o resultado, o time esmeraldino chega aos 14 pontos e ultrapassa o rival Atlético-GO na tabela de classificação. O Dragão ainda entra em campo no encerramento da 7ª rodada do Crac. O resultado negativo para o Inhumas empurrou a Pantera Avinhada para a zona do rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados.

Mesmo com um time misto e muitas alterações no decorrer da partida, o Goiás conquistou o resultado esperado e, ao mesmo tempo, dá mais rodagem ao elenco. Na tarde desta quarta-feira, o lateral direito Bruno Santos fez sua estreia com a camisa esmeraldina e o atacante Wendell, destaque na Copa São Paulo, também teve oportunidade para jogar alguns minutos.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Grêmio Anápolis no domingo (5), às 16 horas, no Estádio Hailé Pinheiro. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o volante Zé Ricardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

O JOGO

Sob forte calor em Inhumas, a partida começou com a marcação prevalecendo. O Inhumas conseguiu uma boa chegada em lance de bola parada e obrigou uma grande defesa do goleiro Tadeu. O Goiás até conseguiu balançar as redes aos 18 minutos com Alesson, de cabeça, mas o atacante foi flagrado em posição de impedimento no momento do passe de Diego Gonçalves.

O Inhumas exercia uma forte marcação e o Goiás não conseguia ultrapassar essa barreira. As melhores jogadas saíam pelo lado esquerdo com cruzamentos na área. O atacante Nicolas era o jogador mais perigoso e quase abriu o placar em cabeceio.

O panorama da partida não mudou no início do 2º tempo. O time esmeraldino tinha dificuldades para criar jogadas perigosas, enquanto a equipe mandante não ameaçava o gol defendido por Tadeu.

Os treinadores das duas equipes aproveitaram para realizar diversas alterações em suas equipes na tentativa de melhorar um pouco o cenário do jogo. Aos 42 minutos, Vinícius marcou para o Inhumas, mas teve o gol anulado por impedimento.

No minuto seguinte, o Goiás abriu o placar. Após bola rebatida, o volante Zé Ricardo dominou na entrada da área e arriscou finalização. A bola sofreu um desvio em Gabriel Macedo e venceu o goleiro Matheus Cabral, que nada pôde fazer para impedir o gol da vitória esmeraldina em Inhumas.

FICHA TÉCNICA

INHUMAS: Matheus Cabral; Jair Júnior, Douglas, Cris e Gleissinho; Jhonathan (Gabriel Macedo), Weverton Braz (Alex Guedes) e Kiko Alagoano (Dudu); Pedro Thomás, Gilberto (Thiaguinho) e Allan Paulista (Vinícius). Técnico: Augusto Fassina.

GOIÁS: Tadeu; Edu (Bruno Santos), Lucas Halter, Heron e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Zé Ricardo e Carlos Maia (João Paulo) (Philippe); Alesson (Wendell), Nicolas e Diego Gonçalves. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Estádio Zico Brandão, em Inhumas

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Bruno Borges

Gol: Gabriel Macedo (contra) aos 44’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 1.062 pagantes

Renda: R$ 34.730,00