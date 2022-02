Esporte Com gol no fim, Goiatuba consegue empate em Iporá Azulão é 4º colocado Grupo B. Iporá é um dos dois times que ainda não venceram no Estadual - o atual campeão, Grêmio Anápolis, é o outro

Um gol salvador de Chiquinho, no final da partida, garantiu ao Goiatuba mais um importante resultado fora de casa no Grupo B do Goianão. O Azulão foi a Iporá na tarde deste domingo (6) e conquistou o empate de 1 a 1 no jogo disputado no Estádio Ferreirão. O Goiatuba chega a 5 pontos, fica na faixa de classificação e deixa para trás o Crac (4 pontos) e o Iporá (2 pon...