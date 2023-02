Esporte Com gol nos acréscimos, Aparecidense vence e segue 100% em casa Camaleão bateu o Crac, por 1 a 0, após Alex Henrique marcar de pênalti

A Aparecidense venceu o Crac por 1 a 0, no encerramento da 8ª rodada do Campeonato Goiano. Neste domingo (5), o Camaleão persistiu até o final do jogo e foi recompensado com gol de pênalti marcado pelo atacante Alex Henrique, nos acréscimos do 2º tempo do duelo disputado no estádio Anníbal Batista de Toledo. Como esperado, Aparecidense e Crac fizeram um jogo movimentado. Os dois times são duas boas surpr...