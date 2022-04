Esporte Com golaço de Zaracho, Atlético-MG bate o Athletico-PR e encosta na liderança Com o resultado, o Atlético chegou aos seis pontos, atrás do Corinthians que lidera o campeonato devido ao saldo de gols

O Atlético-MG foi à Arena da Baixada e conseguiu manter o bom retrospecto contra o Athletico-PR na casa do adversário. O time mineiro derrotou o clube paranaense, por 1 a 0, com um golaço de Zaracho, neste domingo (17). O time de Tony Mohamed venceu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro e voltou a encostar na liderança da competição. Com o resultado, o Atlé...