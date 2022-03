Esporte Com golaço no fim, Vila Nova vence Goianésia e abre vantagem Tigre larga na frente nas quartas de final e joga pelo empate na partida de volta, em Goiânia

O Vila Nova foi persistente e colheu os frutos com vitória conquistada nos acréscimos, por 2 a 1, sobre o Goianésia. No Estádio Valdeir José de Oliveira, o Tigre contou com um belo gol do garoto João Lucas, aos 48 minutos do 2º tempo, para vencer a partida e abrir vantagem na eliminatória. Esse resultado encerrou uma série de empates na temporada e amplia para q...