O Atlético-GO espantou a má fase na Série A e voltou a vencer após sete jogos sem vitória na elite nacional. Com gols de Marlon Freitas e Diego Churín, o Dragão bateu o RB Bragantino por 2 a 1, na noite deste sábado (6), no Estádio Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão - o Luan Cândido descontou no fim.

O resultado leva o time goiano aos 20 pontos, com dois para sair da zona de rebaixamento, na 18ª colocação. O RB Bragantino permanece com 30 pontos, em 8º.

Leia também

- Veja a tabela da Série A

- Capitão cobra foco para decisão

A vitória sobre o RB Bragantino encerrou a pior sequência do Atlético-GO sem vitória nesta Série A. O time rubro-negro não vencia desde a 13ª rodada, quando bateu o Juventude por 3 a 1 no dia 19 de junho. A sequência negativa começou com um empate com o Ceará, seguido de derrotas para São Paulo, Santos, Fortaleza, Athletico-PR, América-MG e Flamengo.

O próximo compromisso do Atlético-GO será pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira (9), a partir das 19h15, o Dragão encara o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio eliminatório. A equipe goiana joga pelo empate para avançar à semifinal.

Marcação pressão

O Atlético-GO começou o jogo no Accioly mais ligado e incomodou o RB Bragantino. Com marcação alta e pressão, o time goiano dificultou a troca de passes da equipe paulista e roubou algumas bolas no campo de ataque. Pelo lado direito, com cruzamentos de Dudu ou jogadas individuais de Airton, o Dragão criou algumas oportunidades, mas sem levar tanto perigo contra a meta do goleiro Cleiton.

Bola rolando

O primeiro tempo em Goiânia foi bom. Em determinado momento da partida, a bola rolou durante 75% do tempo, de acordo com a estatística divulgada pelo Premiere. Os dois times procuravam o campo de ataque, rodavam a bola na tentativa de passar pela marcação adversária e fizeram um duelo movimentado.

Massa Bruta termina bem

Depois de conseguir encaixar a marcação, o RB Bragantino igualou forças contra o Atlético-GO e teve melhor desempenho. O time paulista terminou o primeiro tempo com mais posse de bola (54%), tendo domínio das principais ações ofensivas e quase abriu o placar aos 36 minutos. Após jogada de velocidade, Jan Hurtado chutou forte após passe de Artur e acertou o travessão do Dragão.

Goleiros salvam

Com dois minutos de segundo tempo, Atlético-GO e RB Bragantino mostraram que o ritmo da partida não ia diminuir no retorno do intervalo. Logo no primeiro minuto, Wellington Rato chutou colocado para boa defesa do goleiro Cleiton. A resposta paulista ocorreu no lance seguinte.

Em contra-ataque, Jan Hurtado recebeu no meio e acionou Sorriso, na ponta esquerda. De fora da área, chutou forte e forçou boa intervenção do goleiro Renan.



Golaço e vantagem ampliada

O Atlético-GO manteve o ritmo ofensivo e não demorou muito para abrir o placar, mas com direito a golaço. O Dragão teve maior domínio da posse de bola, ocupou o campo de ataque e chegou ao primeiro gol com o capitão Marlon Freitas. Aos seis minutos, o camisa 8 recebeu passe de Wellington Rato e soltou uma bomba de fora da área. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

A estrela do argentino Diego Churín brilhou na sequência e a vantagem do Atlético-GO foi ampliada aos 14 minutos. Em jogada ensaiada de cobrança de escanteio, Peglow levantou a bola na área para o atacante acertar forte cabeceio e marcar o segundo gol rubro-negro no duelo. No lance, os zagueiros Lucas Gazal e Wanderson se movimentaram para atacar a primeira trave e atraíram a marcação do time paulista. No espaço gerado, o centroavante ocupou e marcou.

Descontou

Depois dos 30 minutos, o Atlético-GO baixou as linhas e priorizou a marcação para segurar o resultado no Accioly. A estratégia gerou uma pressão criada pelo RB Bragantino, que aos 40 minutos chegou ao gol de honra. Depois de cruzamento, o lateral Luan Cândido apareceu como centroavante na área e finalizou forte no meio do gol para descontar para o Massa Bruta.

Próximos compromissos no Brasileirão

Atlético-GO e RB Bragantino serão visitantes nos próximos compromissos na Série A. No sábado (13), o Dragão encara o Botafogo-RJ, a partir das 21 horas, no Engenhão. Já o Massa Bruta entra em campo no domingo (14), diante do São Paulo, no Morumbi, a partir das 16 horas. As partidas são válidas pela 22ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 21ª rodada

Jogo: Atlético-GO 2x1 RB Bragantino

Local: Estádio Antônio Accioly

Data: 6/8/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Marielson Alves Silva/BA

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (FIFA/RJ) e Luanderson Lima dos Santos/BA

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson (Arthur Henrique); Willian Maranhão (Edson Fernando), Marlon Freitas e Wellington Rato; Airton (Kelvin), Ricardinho (Diego Churín) e Peglow (Rhaldey). Técnico: Jorginho.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Ramon), Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes (Sorriso); Artur, Jan Hurtado (Hyoran) e Helinho (Carlos Eduardo). Técnico: Maurício Barbieri.

Gols: Marlon Freitas, aos 6 minutos (Atlético-GO), Diego Churín, aos 14 minutos (Atlético-GO) e Luan Cândido, aos 40 minutos do 2º tempo (RB Bragantino)

Cartões amarelos: Peglow (Atlético-GO) e Natan (RB Bragantino)

Público total: 5.930

Público pagante: 5.085

Renda: R$ 54.310,00