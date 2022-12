A torcida brasileira que esteve presente no Estádio 974, em Doha, para acompanhar o confronto do Brasil diante da Coreia do Sul, saiu aliviada com a goleada por 4 a 1 e a consequente classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A derrota para Camarões (1 a 0), no encerramento da fase de grupos, havia deixado os fãs do time verde-amarelo um pouco ressabiados. Agora, a confiança parece ter voltado.

“Hoje finalmente o time se encontrou. Ter o Neymar fez toda a diferença e o jogo ficou fácil”, destacou a paulista Isabela Macedo, de 29 anos. “A vitória deixa agora o time mais leve. Para as quartas de final acho que vai ser tranquilo, não vamos ter dificuldades”, comentou a torcedora, fazendo já uma previsão para o confronto diante da Croácia, marcado para sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Doha.

Já o carioca Ygor Zavarize, de 32 anos, não gostou de alguns detalhes da goleada. “O time podia ter mantido a pegada no segundo tempo (todos os gols do Brasil foram no primeiro tempo). Tenho certeza que Argentina e França, por exemplo, estavam acompanhando. Então era preciso jogar bem para impressionar os adversário”, pontuou Ygor, que mora em Doha e vem tendo o privilégio de acompanhar a equipe brasileira “em casa”.

As críticas de Ygor, inclusive, sobraram para o técnico Tite. “Ele não devia ter colocado o Weverton (3º goleiro, que entrou aos 35 minutos do segundo tempo). Isso aqui não é mais fase de grupos. É uma fase eliminatória. Não era jogo para isso. Em contrapartida, destaco a boa participação do Daniel Alves no segundo tempo. Achei que ele foi bem”, finalizou o brasileiro.

Já para o pernambucano Hilton Macedo, não há motivos para críticas. Veterano em Copas do Mundo, ele está acompanhando de perto sua nona edição do mundial e gostou do que viu diante dos sul-coreanos. “Depois daquele deslize contra Camarões, hoje o Brasil conseguiu fazer o jogo dele. Deu para acalmar. Acho que a taça vai ser nossa de novo”, finalizou esbanjando otimismo.

