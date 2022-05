O Goiás foi goleado pelo Fluminense, por 5 a 1, na tarde desta quarta-feira (11), no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro e está eliminado da Copa do Brasil sub-17.

O time esmeraldino havia sido derrotado, em casa, pelo tricolor carioca na última semana por 4 a 2 e precisava vencer no Rio para seguir vivo na competição nacional, mas o Goiás foi dominado pelos mandantes.

A vitória do Fluminense foi construída com gols de Luis Fernando, Crysthyan Lucas, João Lourenço, duas vezes, e Marcão. O Goiás descontou com Kauan.

Esta foi a quinta participação do Goiás na Copa do Brasil sub-17 e pela terceira vez a equipe esmeraldina parou na 2ª fase da competição. Nas outras duas vezes a equipe da Serrinha não superou a fase inicial.