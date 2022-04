Esporte Com gols de bola parada, Vila Nova e Vasco empatam na estreia da Série B Times usaram cobranças de escanteios para marcarem os gols do empate por 1 a 1, no jogo da rodada de abertura da Segundona

O Vila Nova empatou por 1 a 1 com o Vasco na estreia da Série B. Os times usaram a bola parada para marcarem os gols do duelo disputado no estádio São Januário, na noite desta sexta-feira (8). Raniel abriu o placar para a equipe da casa e Arthur Rezende deixou tudo igual para o Tigre, com tentos marcados no 1º tempo, ambos após cobranças de escanteios. A igualdade dei...