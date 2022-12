Jogando juntos, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar só conseguiram levar o PSG a um título na temporada passada, o do Campeonato Francês, e pararam ainda nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Separados, em suas seleções, os três foram protagonistas das classificações de Argentina, França e Brasil às quartas de final da Copa. Graças a eles, o PSG é o clube com mais gols no Mundial no Qatar.

Mbappé, que fez dois lindos gols diante da Polônia, chegou a cinco na Copa do Mundo e lidera a artilharia. O segundo lugar da lista é dividido entre oito jogadores que fizeram, cada um, três gols. Entre eles está Lionel Messi, que vem sendo decisivo para a Argentina neste que é seu quinto e (segundo ele mesmo) último Mundial.

Ele fez o gol que abriu o placar de três jogos: contra a Arábia Saudita, quando a equipe perdeu, diante do México, e novamente nas quartas de final, frente à Austrália. Já Neymar fez o primeiro dele na Copa, de pênalti, na vitória do Brasil ontem (5) sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1. Mas o brasileiro só havia jogado na estreia, quando se machucou. Em seu retorno aos gramados, ele foi eleito o melhor do jogo que valeu a classificação da seleção para as quartas de final.

Além dos três craques, o PSG também comemorou um gol de um reserva na Copa do Mundo: o espanhol Carlos Soler fez o sexto gol da goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica na estreia. Somados, os jogadores do clube parisiense somam 10 gols no Mundial.

A segunda colocação é do Barcelona, com oito. Três deles foram marcados no mesmo jogo em que Soler balançou as redes: o Espanha x Costa Rica da primeira rodada. Naquele dia, Ferran Torres (2) e Gavi marcaram. A lista do clube catalão tem ainda os dois gols de Lewandowski, além das presenças do dinamarquês Christensen, e dos holandeses Frenkie de Jong e Memphis Depay, todos com um gol.

O ranking de gols por clubes tem na sequência um pelotão de ingleses: o terceiro da classificação geral é o Manchester United de Rashford (3 gols), Bruno Fernandes (2) e Casemiro (1); somando gols do trio e também um de Cristiano Ronaldo, que foi registrado para a Copa ainda como jogador dos Red Devils, são sete gols no total.

Depois vêm o Chelsea, de Kai Havertz, Raheem Sterling, Hakim Ziyech, Christian Pulisic e Kalidou Koulibaly com seis gols somados; empatados com cinco estão o Manchester City de Julian Álvarez (2 gols), Ilkay Gundogan e dos ingleses Jack Grealish e Phil Foden, e o Tottenham, de Richarlison (3 gols), Harry Kane e Perisic -todos os jogadores dos Spurs marcaram nas oitavas de final e avançaram

O Arsenal, atual líder da Premier League, tem três gols marcados por seus jogadores na Copa do Mundo, todos pelo inglês Bukayo Saka. É o primeiro caso de time com gols de apenas um jogador na lista.

Dentre os gigantes do futebol europeu, chama atenção o caso do Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões. Até agora, os jogadores do clube só marcaram dois gols na Copa, com Vini Jr e Asensio. Karim Benzema, principal artilheiro da equipe nas últimas temporadas, foi cortado da seleção francesa por lesão.

FUTEBOL ALTERNATIVO

Até agora, jogadores de 70 clubes diferentes marcaram os 139 gols a favor da Copa (foram três marcados contra). A lista tem pontos interessantes: por exemplo, o fato de apenas um clube sul-americano ter sido representado por gols no Mundial. Foi o Flamengo, com os dois de Giorgian de Arrascaeta nos 2 a 0 do Uruguai sobre Gana.

Dentre os times da periferia da bola, destacam-se o Al Hilal, da Arábia Saudita, com três gols marcados (dois de Salem Al-Dawsari e um de Saleh Al-Shehri), e o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, que também teve três gols: os dois de Gue-sung Cho contra Gana e o de Seung-Ho Paik diante do Brasil.

Os dois times asiáticos, embora sejam potências regionais, são pouco conhecidos fora de seus países. Bem menos conhecidos, por exemplo, que o Liverpool, que viu apenas um gol de um de seus jogadores no Mundial: o de Jordan Henderson, contra Senegal. Outro exemplo é a Internazionale, que só balançou as redes com o tento de Denzel Dumfries, na vitória da Holanda sobre os Estados Unidos.