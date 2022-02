Esporte Com gols e assistências, volante vira peça importante no Vila Nova Pablo Roberto virou titular com a saída de Dudu e é destaque no meio colorado no Goianão 2022

O volante Pablo Roberto é um dos destaques do Vila Nova neste começo de temporada de 2022. Com dois gols e uma assistência, o volante virou peça chave no meio colorado. Em jogadas de defesa ou ataque, o jogador de 22 anos quase sempre está presente e tem ajudado a decidir partidas no Estadual. Pablo Roberto atribuiu o bom momento ao sistema de jogo do técnico Higo Magalhães (4-2-3-1 / 4-3-3...