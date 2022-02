Esporte Com gols no 2º tempo, Anápolis e Jataiense empatam no Jonas Duarte Bola parada faz a diferença para as equipes, que marcaram os gols do empate por 1 a 1 após cobranças de escanteios

Se com a bola rolando Anápolis e Jataiense não conseguiram marcar, a bola parada resolveu para as equipes que marcaram um gol cada e empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (9), no estádio Jonas Duarte. Os gols do duelo no Jonas Duarte foram marcados no 2º tempo. O atacante Maicon Santana fez para a Raposa do Sudoeste, e o zagueiro Márcio Luiz deixou tudo igual para ...