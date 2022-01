Esporte Com gols no 2º tempo, Goianésia bate Morrinhos em casa Dupla de ataque funciona, e Azulão se recupera da estreia e vence a primeira no Campeonato Goiano

O Goianésia se recuperou da derrota na estreia e venceu, na 2ª rodada do Campeonato Goiano, o Morrinhos, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, por 2 a 0. Os gols foram marcados no segundo tempo da partida. O Azulão do Vale somou seus primeiros pontos no Estadual, tem 3 e é vice-líder do Grupo A. A dupla de ataque do Azulão funcionou na partida. A equi...