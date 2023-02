Com gols nos acréscimos de cada tempo, Grêmio Anápolis e Iporá empataram por 1 a 1 no encerramento da 9ª rodada do Campeonato Goiano. Na primeira etapa, Iago Martins abriu o placar para o Lobo Guará, que na etapa final ficou com um a menos após expulsão de Bruno Bahia. A Raposa partiu para cima e foi recompensada no final da partida com gol do artilheiro do Goianão, João Celeri.

O resultado ainda deixa o Grêmio Anápolis em situação complicada na busca pela permanência, mas se depender do meia João Araújo, a Raposa não vai cair.

Leia também

+ Confira a classificação do Goianão 2023

“Foi um importante ponto. Nós vamos para duas finais agora. No vestiário colocamos que o importante era não perder, esse ponto pode fazer diferença para nós lá na frente. Eu cravo, a gente não vai cair”, afirmou o jogador do Grêmio Anápolis à FGF TV.

O Grêmio Anápolis não depende de si nas duas rodadas finais. A Raposa precisa vencer Crac e Anápolis, ambos os jogos no Jonas Duartes, torcer por um tropeço do Inhumas (que enfrenta Atlético-GO e Crac) e que o Morrinhos não vença nas rodadas finais contra Vila Nova e Goiás.

Quem depende apenas de si para garantir a permanência e avançar às quartas de final é o Iporá. O Lobo Guará vencia o jogo diante do Grêmio Anápolis, por 1 a 0, até os 48 minutos do 2º tempo, quando o artilheiro do Goianão, o atacante João Celeri, marcou o sexto gol dele no Estadual e o gol de empate da Raposa no Jonas Duarte.

“Tentamos sustentar com um a menos. Conseguimos pouco mais de 30 minutos (a expulsão ocorreu aos 15 minutos do 2º tempo), mas infelizmente nós desligamos no final do jogo e sofremos o empate. Valeu a entrega do grupo, jogar com um a menos é difícil. O Grêmio Anápolis rodou a bola, conseguiu ter calma e conquistou o empate. Mérito do adversário”, analisou o goleiro Luiz Henrique, do Iporá, à FGF TV.

Na próxima rodada do Goianão, Iporá e Grêmio Anápolis jogam no domingo (12). O Lobo Guará enfrenta a Aparecidense, no Ferreirão, a partir das 15h30. No Jonas Duarte, a partir das 16 horas, a Raposa encara o Crac.