Com informações de Mariana Carreiro

Paula Parreira Com informações de Mariana Carreiro

A chuva desta terça-feira (21) castigou o gramado do Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, que recebe, desde 19h30, o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, entre Anápolis e Vila Nova. A partida abre a fase atual do Estadual.

O gramado ficou encharcado durante todo o primeiro tempo. Em alguns momentos, os jogadores tiveram dificuldades para tocar bola e criar lances. Torcedores precisaram se abrigar no anel interno da arquibancada e se viraram para assistir ao jogo.

Depois da saída para o intervalo, o árbitro Eduardo Tomaz decidiu fazer um intervalo maior - normalmente, é de 15 minutos. Não há prazo definido para esperar a melhora da situação do gramado. Quem decide é a equipe de arbitragem.

Por volta de 20h50, funcionários do estádio começaram a retirar a água encharcada com rodos.

Na região do Estádio Jonas Duarte, a chuva começou com força por volta de 19h50. Em outras regiões de Anápolis, choveu durante a tarde