Esporte Com grande atuação de Goku, Rensga bate o líder e vence a 1ª no CBLOL Meio foi o destaque dos Cowboys na vitória diante da Netshoes Miners

Com Goku como destaque, a Rensga BitPreço venceu a primeira partida no 1º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) em 2022. Em duelo equilibrado, neste domingo (30), o time goiano bateu o líder da competição, Netshoes Miners - a KaBuM começou a rodada na ponta, mas jogou antes e perdeu a liderança. Com o resultado, a Rensga vence pela primei...