Esporte Com grande atuação do trio MNM, PSG vence o Nantes por 3 a 1 no Francês Com esse resultado, os comandados de Pochettino se mantêm isolados na liderança do Francês, com 37 pontos

Na tarde deste sábado (20), o Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 3 a 1, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Francês. Os gols do jogo foram marcados por Mbappé, Appiah (contra) e Messi, para o PSG, e Kolo Muani, para o Nantes. O PSG abriu o placar logo aos dois minutos com Mbappé. Na segunda etapa, o Nantes chegou a empatar a partida com Kolo Muani,...