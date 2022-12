O lateral Diego Renan chegou ao Vila Nova com desejo de vencer. Em sua primeira entrevista, o jogador de 32 anos revelou a vontade de ser campeão goiano e ajudar o Tigre na sonhada busca pelo acesso à Série A. O discurso é o mesmo que tem sido adotado por outros reforços da equipe que já foram apresentados.

Em 2023, o Vila Nova tenta, novamente, encerrar o jejum sem a conquista do Estadual. A última vez que o Tigre foi campeão goiano foi em 2005. Ao longo dos 17 anos transcorridos, a equipe colorada foi vice-campeã em 2017 e 2021. A estreia da equipe vilanovense no próximo Goianão será no dia 12 de janeiro, contra o Goiânia, no OBA.

Diego Renan chega ao Vila Nova com bagagem de acessos. Na carreira, subiu à Série A em 2014 (Vasco), 2015 (Vitória) e 2021 (Avaí).

“São objetivos do clube e de nós, atletas, também. Tive a felicidade de conquistar três acessos, mas não vim só por isso (buscar o acesso à Série A). Quero ajudar o Vila a ser campeão goiano. No contexto geral, quero fazer uma temporada regular para ajudar a equipe na busca dos objetivos. O que posso fazer é entregar meu máximo no dia a dia”, comentou Diego Renan, que atua nas duas laterais, mas deve jogar do lado esquerdo no Vila Nova.

“Estou pronto para ajudar a equipe, meus companheiros e os jovens fora de campo. Vim com pensamento de ajudar, fazer meu melhor para buscar meu espaço e conquistar os objetivos”, salientou o jogador, que atuou por último no CSA e já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira no Avaí.

Diego Renan comentou que, ao longo da carreira, priorizou o preparo físico para ter bom desempenho ao longo da temporada. Dos 12 reforços do Vila Nova, ele é um dos mais experientes com passagens por clubes como Cruzeiro (foi revelado no time mineiro), Vasco, Vitória, Chapecoense e Avaí.

“Estou com pensamento de fazer mais um grande ano na minha carreira. Sabemos como é a pré-temporada no futebol brasileiro é curta, por isso já tem alguns anos que me preparo muito nas férias e durante os treinos (de pré-temporada). Tenho o pensamento de, no dia a dia, melhorar fisicamente para começar bem a temporada e ajudar o Vila a ter um ano de conquistas”, frisou o novo lateral do time colorado.

Novo zagueiro

Além de Diego Renan, o Vila Nova também apresentou o zagueiro Carlos Alexandre. O jogador de 28 anos chega para disputar posição com Rafael Donato, Jordan e Eduardo Doma.

“Cheguei com expectativa boa. O grupo é muito bom, me acolheu super bem. Estou trabalhando bem nessa pré-temporada para ajudar esse grande clube (Vila Nova). O Goianão será um jogo em cima de outro, então estamos nos preparando bem”, disse o defensor.