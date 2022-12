O atacante Alesson, de 23 anos, tem vínculo com o Vila Nova até o fim de 2023, mas o destino dele não deve passar pelo OBA na próxima temporada. O jogador chegou a ser emprestado para a Ponte Preta, mas a negociação ainda não foi concretizada porque o Tigre não recebeu a compensação financeira que espera pelo empréstimo do jogador. Caso o clube paulista não se acerte com o Vila Nova, Alesson poderá seguir para outro destino em 2023.

Alesson chegou ao Vila Nova em 2021 vindo do Bahia. O jogador se encaixou bem na equipe naquela temporada e não demorou para se tornar um titular. Ao todo, o atacante realizou 37 jogos pelo time colorado e marcou oito gols com a camisa do Tigre.

Embora tivesse um bom cartaz com a torcida colorada, pela boa temporada realizada em 2021, Alesson deixou o Vila Nova, por empréstimo, para disputar a Série A do Brasileirão pelo Cuiabá. No time do Mato Grosso, Alesson fez 40 jogos e marcou oito gols, além de distribuir quatro assistências.

Havia expectativa sobre o aproveitamento de Alesson no Vila Nova. O jogador encerrou sua passagem pelo Cuiabá com mais um ano de vínculo junto ao clube colorado. No entanto, desde o início a diretoria do Tigre sinalizou que o jogador não seria aproveitado em 2023. O clube colorado topa um empréstimo, desde que receba uma contrapartida em troca.

Caso não a negociação com a Ponte Preta não tenha um desfecho positivo, Alesson deverá ser emprestado a outros clubes e sondagens sobre a situação do atleta já começam a aparecer.