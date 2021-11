Esporte Com ingressos a 5 reais, Atlético-GO se mobiliza para jogo decisivo Dragão enfrenta o Juventude nesta terça-feira (23), no Antonio Accioly

Após o empate de 1 a 1 diante do Ceará, na noite de sábado (20), o Atlético-GO se vê em momento delicado na Série A e terá, nesta terça-feira (23), o jogo que poderá ser decisivo para o futuro do clube na competição. A equipe atleticana vai receber, no Estádio Antonio Accioly, o Juventude, concorrente mais do que direto na briga pela permanência na elite nacional. ...