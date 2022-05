Esporte Com jeito acessível, Neymar vira líder e conselheiro dos novatos da seleção Brasileiro é considerado um ídolo por companheiros, em especial da atual geração de jogadores que passou a ser convocada pelo técnico Tite

Quando os jogadores da seleção brasileira estão reunidos para as refeições, Neymar é quem fica na ponta da mesa. Um sinal de respeito por quem só perde para Pelé em número de gols com a Amarelinha. Teve um dia na Granja Comary em que o lateral-direito Emerson Royal, um dos novatos da seleção no ciclo para a Copa do Mundo do Qatar, sentou-se por perto e distraiu-se olhando p...