A Fifa anunciou, no início da noite desta quinta-feira (16), as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026. Onze delas serão nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá.

Veja quais são:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle;

México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey;

Canadá: Toronto e Vancouver.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

Os Estados Unidos sediaram a Copa do Mundo em 1994, enquanto o México recebeu os Mundiais de 1970, marcado pelo tri da seleção brasileira, e 1986. O Canadá será palco da maior competição de seleções do mundo pela primeira vez.

A Copa de 2026 será a maior da história. É a primeira a ter três países-sede e a receber 48 seleções participantes.