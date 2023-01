O atacante Breno Herculano está praticamente fora da temporada de 2023. O jogador do Goiás rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e terá de passar por uma cirurgia. A informação foi divulgada pelo clube esmeraldino nesta sexta-feira (27).

Breno Herculano, de 23 anos, se lesionou durante o empate por 3 a 3 do Goiás com o Crac, na última quarta-feira (25). No lance, o time esmeraldino pediu um pênalti, não sinalizado pelo árbitro Osimar Moreira. O atleta precisou ser substituído, 25 minutos após ele entrar em campo.

Segundo o médico do Goiás, Dalton Siqueira, o atacante passará por exames pré-operatórios antes de fazer a cirurgia. A previsão é que Breno Herculano fique apto para jogos “em torno de 9 a 10 meses”. O período coincide com o final da atual temporada, portanto, dificilmente o jogador voltará a jogar em 2023.

“O Breno sofreu entorse no joelho direito. Foi feito exame de ressonância magnética, que confirmou a lesão no ligamento cruzado anterior. Ele vai passar por tratamento inicial pré-operatório e depois vai ser submetido a tratamento cirúrgico para reconstrução ligamentar. Posteriormente, o atleta vai seguir o protocolo que a lesão exige com protocolo específico que vai da recuperação com a fisioterapia, depois com a preparação física e depois bola. Isso gira em torno de 9 a 10 meses para ele estar apto para os jogos”, explicou o médico do Goiás.

Breno Herculano chegou ao Goiás no ano passado, mas ganhou mais chances neste ano. Ele jogou três partidas no Goianão 2023 e marcou um gol, na vitória de 2 a 1 sobre o Iporá, pela 4ª rodada do Estadual.