A derrota frustrante do Brasil para Camarões nesta sexta-feira (2/12), por 1 a 0, derrubou uma invencibilidade que durava 24 anos. Desde 1998, a seleção brasileira não perdia uma partida na fase de grupos da Copa do Mundo - na ocasião perdeu para a Noruega, por 2 a 1. O gol de Aboubakar, aos 47 minutos do segundo tempo, no Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar, foi um banho de água gelada na torcida verde-amarela, que era maioria massacrante nas arquibancadas.

“Achei até que o time jogou bem, mas foi decepcionante”, resumiu o engenheiro José Júnior, de 36 anos, que pouco mais de dez minutos após o apito final ainda estava dentro do estádio, olhando para o gramado vazio. “Camarões não mereceu a vitória, achou um gol no final”, completou.

Mesmo admitindo que boas chances foram criadas e desperdiçadas pela seleção brasileira, era nítido nos torcedores o clima de incredulidade após o revés.

O botafoguense Tito Faria chegou a sugerir uma solução para o técnico Tite. “Se tivesse o Tiquinho Soares (atacante do Botafogo) no ataque, não teríamos perdido tantos gols”, brincou o contador de 43 anos, que não poupou críticas a Bruno Guimarães. “Entrou muito mal.”

O casal Kleiman admitiu a frustração da derrota, mas tentou ver o lado positivo. “Não tem que desanimar. No próximo jogo, os titulares estarão de volta”, destacou a advogada Vânia, que estava acompanhada do marido Luciano, que também tentou ver o lado positivo na derrota. “O time criou, mas faltou competência e sobrou uma brecha para tomar o gol. Fica a frustração”, admitiu o administrador de empresas.

Confirmado como 1º colocado do Grupo G, o Brasil terá pela frente nas oitavas de final a Coreia do Sul, na segunda-feira, às 16 horas (de Brasília).

O confronto inesperado diante dos asiáticos ocorre graças à vitória dos sul-coreanos sobre Portugal por 2 a 1, assumindo a vaga que estava ficando com o Uruguai - os uruguaios derrotaram Gana por 2 a 0, mas ficaram em 3º lugar na chave por conta do menor número de gols marcados (4 a 2).

“A Coreia do Sul não vai ter chances. Segunda-feira será outro jogo”, decretou Vânia. Discurso semelhante foi adotado pelos outros brasileiros ouvidos pela reportagem do POPULAR no Estádio Lusail. “Vamos avançar. Os coreanos não têm chances contra o time titular”, finalizou José Júnior.