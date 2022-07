Nos quatro jogos que ainda faz no 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro, em ritmo de maratona, o Goiás quer melhorar o aproveitamento para chegar com força à segunda parte do Brasileirão e atingir o objetivo de se manter na 1ª Divisão. De volta à elite nacional em 2022, o clube faz uma campanha mais próxima daquelas que culminaram em permanência nos últimos dez anos.

Com 17 pontos em 15 rodadas, o Goiás está na zona do rebaixamento para a Série B. No entanto, o clube realiza uma campanha superior às registradas nos anos de seus últimos rebaixamentos. Em 2020, o time esmeraldino chegou à 15ª rodada com apenas 9 pontos. Cinco anos antes, em 2015, o Goiás teve o início um pouco melhor com 13 pontos somados, mas ainda aquém do aproveitamento atual.

Nas campanhas em que conseguiu se manter na Série A nos últimos dez anos, o Goiás fechou o 1º turno com, no mínimo, 21 pontos conquistados. Para repetir a mesma campanha, o time esmeraldino precisa somar quatro pontos nos quatro jogos que ainda restam no 1º turno contra Athletico-PR (casa), Juventude (fora), Fluminense (casa) e São Paulo (fora).

Para chegar com pelo menos 21 pontos, número conseguido em 2019, o time esmeraldino precisa de 33,3% de aproveitamento, mas o desempenho obtido previamente seria mais do que suficiente para isso - nos 15 primeiros jogos o aproveitamento foi maior, de 37%.

A reta final do 1º turno do Brasileirão será disputada toda no mês de julho, em um período que terá também a definição de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em que o Goiás decide seu futuro em clássico contra o Atlético-GO. Após ter três semanas abertas para descansar jogadores e treinar, o Goiás volta a enfrentar uma maratona com cinco jogos em 15 dias.

O primeiro compromisso é contra o Athletico-PR, neste sábado (9), às 20h30, na Serrinha. O time esmeraldino enfrenta o vice-líder da competição em sua primeira partida sem o meia Élvis, que era o capitão da equipe.

O técnico Jair Ventura deverá indicar, nesta partida, a solução encontrada para suprir saída do jogador até a chegada de reforços para o meio-campo. O treinador não deve contar ainda com o ponta Apodi, que segue em processo de transição física.

Apesar de ter um clássico na próxima quarta-feira (13) pela Copa do Brasil, Jair Ventura não pode se dar ao luxo de poupar jogadores contra o Furacão. O treinador conta com um elenco curto e com poucas alternativas. O que equilibra mais essa equação é o fato de que o Dragão esteve envolvido na disputa da Copa Sul-Americana, contra o Olimpia, nas últimas semanas, e não teve refresco no calendário.