O técnico Tite teve todos os 26 atletas à disposição somente neste terceiro dia de treinamentos em Turim, na Itália. Marquinhos, que havia tido um desconforto muscular durante jogo do Paris Saint-Germain e somente correu no campo na última terça-feira (15), se juntou ao grupo que vai à Copa do Mundo nas atividades.

O cuidado com o zagueiro é evidente. Ele correu no começo, fez algumas movimentações táticas e participou de uma roda de bobinho até ser destacado para o campo anexo, onde realizou um reforço com o preparador físico da seleção, Fabio Mahseredjian.

Marquinhos ficou fora da atividade mais intensa do dia, quando Tite separou os jogadores em dois times e realizou um trabalho defensivo, simulando trocas de passe adversárias na saída de bola. Os atletas foram misturados, sem qualquer esboço de qual poderá ser o time titular.

Além disso, o treino desta quarta-feira (16) teve muito uso da tecnologia, com o técnico repassando informações para os jogadores por meio de uma televisão, virada para o lado oposto ao que estava a imprensa.

Aniversariante do dia, Bruno Guimarães teve seus parabéns cantados e passou pelo tradicional corredor enquanto recebia tapas dos companheiros. O meio-campista fez 25 anos. O lance mais inusitado do treinamento também foi com o meio-campista do Newcastle.

Após uma dividida com Fabinho, ele saiu de campo mancando e recebeu atendimento. Na volta, sua chuteira estava rasgada e teve de receber um "curativo", com direito a cortes de tesoura para que as travas não tivessem obstrução ao tocar o gramado.

O Brasil seguirá em Turim até sábado (19), quando viaja para Doha, no Qatar. A estreia será no dia 24, contra a Sérvia, às 16h.

