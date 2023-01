O Goiás avançou às quartas de final da Copinha com estilo e goleada. Nesta segunda-feira (16), o time esmeraldino goleou o Novorizontino, por 4 a 1, com grande atuação do atacante Pedrinho. O camisa 9 marcou dois gols no duelo disputado no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP. Kauan e Wendell fecharam a goleada para o clube goiano - Adriano Bispo descontou.

O time goiano marcou gols nas duas etapas. No primeiro tempo, venceu por 1 a 0 com gol de Pedrinho. A equipe esmeraldina já dominava a partida e melhorou para a disputa do segundo tempo, período em que marcou mais três vezes após comandar as ações do jogo e não parar de buscar o campo de ataque, mesmo quando vencia por 4 a 0.

Aos 30 minutos do 2º tempo, a torcida do Goiás já gritava “eliminado” para o Novorizontino no estádio Antônio Soares de Oliveira. O time paulista, que foi elogiado ao longo da Copinha por ser um bom time, foi anulado pela equipe esmeraldina. No final do jogo, Adriano Bispo aproveitou uma oportunidade, após rebote de chute na trave, e marcou o gol de honra.

Com o resultado, o Goiás faz história na Copinha. Essa é a melhor campanha do clube goiano desde o vice-campeonato em 2013. Na história, apenas a quarta vez que o time esmeraldino chega às quartas de final da competição - as outras duas foram em 1989 e 1998.

Na próxima fase, o Goiás vai enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Sport, jogo que também ocorre nesta segunda-feira, a partir das 19h30. A data, local e horário do duelo das quartas de final serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.