Esporte Com melhor campanha, Goiás chega fortalecido à próxima fase Clube pretende avançar à semi após ser eliminado nas quartas de final nas duas últimas edições

Dono da melhor campanha geral do Campeonato Goiano, o Goiás chega para disputar as quartas de final com perspectiva bem diferente em comparação às duas últimas temporadas. O time esmeraldino leva confiança elevada para tentar superar a fase e seguir vivo na busca pelo título para encerrar um jejum incomum ao clube da Serrinha.Após ser vice-campeão em 2019, o Goiás ...