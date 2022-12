Com dez reforços e uma nova comissão técnica, o Vila Nova inicia nesta segunda-feira (19) sua pré-temporada de olho no calendário de 2023, que conta com competições como Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tigre passará a ser liderado pelo técnico Claudinei Oliveira, que chega ao clube para substituir Allan Aal. O novo treinador colorado, de 53 anos, terá um elenco inicialmente com 25 jogadores, ao menos.

Além dos remanescentes do elenco de 2022, o técnico Claudinei Oliveira poderá trabalhar com dez reforços contratados pela diretoria do Tigre, alguns deles com aval do treinador.

As caras novas a se apresentarem no OBA nesta semana são os goleiros Vanderlei, Dênis Júnior e Vitor Hugo, o zagueiro Carlos Alexandre, os laterais Marcelinho e Diego Renan, o volante Rickson e os atacantes Vinícius Leite, Hyuri e Wendson.

A diretoria colorada ainda não fechou o ciclo de contratações e busca peças para o ataque e não descarta contratar um camisa 10. Entre os nomes que podem pintar no OBA está o do atacante uruguaio Leandro Barcia, ex-Atlético-GO e Goiás.