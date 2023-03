O Goiás confirmou com tranquilidade sua classificação para a semifinal do Campeonato Goiano ao vencer o Goiânia, por 2 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, na tarde deste domingo (5). O time esmeraldino chega nesta altura da competição como o líder da classificação geral com um ponto de vantagem sobre o Atlético-GO.

Entre jogos do Campeonato Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil, o time esmeraldino chegou a 15 jogos disputados na temporada e carrega uma invencibilidade que já dura 13 jogos. A comissão técnica do Goiás colocou em campo a 15ª escalação diferente nesta temporada. O técnico Guto Ferreira enxerga mesmo no rodízio os sinais de um padrão de jogo que começa a se consolidar.

“Você busca fazer o melhor a cada jogo, mas o mais importante é que mesmo com todas essas formações a essência dos conceitos de jogo não foi perdida, e nem deixada em segundo plano”, avaliou o técnico Guto Ferreira.

O Goiás fechou as quartas de final com uma vitória tranquila, que teve no lateral direito Apodi o responsável pela abertura do placar na Serrinha. Aos 31 minutos, o jogador apareceu na área para concluir e marcar o terceiro gol dele na temporada. O lateral direito, que tem sido escalado por Guto Ferreira na posição de origem, é o vice-artilheiro do Goiás na temporada com três gols – ao lado de Vinícius.

Ele só fica atrás de Nicolas. O camisa 9 do Goiás começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo para o 2º tempo e fechou o placar com um bonito gol de cabeça. O tento de Nicolas o deixa na artilharia isolada da competição com oito gols. Artilheiro do Goianão de 2022, Nicolas já chega aos mesmos oito gols que o consagrou na edição passada.

O artilheiro esmeraldino acredita que a tendência é que os jogos da semifinal contra o Anápolis serão muito competitivos.

“Não tenho dúvidas que serão dois jogos difíceis e muito competitivos. O Anápolis não chegou à semifinal por acaso, ele merece estar aqui como qualquer outra equipe. Temos de respeitar e estudar bem o adversário para fazer dois grandes jogos”, comentou Nicolas.

Embora já tenha o Anápolis como alvo na próxima fase do Goianão, o Goiás ainda precisa se preocupar com outras frentes. O foco agora vai mudar para a disputa das quartas de final da Copa Verde. O time esmeraldino entra em campo na próxima quarta-feira (8), às 20 horas, para enfrentar o Brasiliense no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF).