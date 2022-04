Esporte Com Nicolas, Goiás faz último treino com presença de torcida Artilheiro esmeraldino participa de parte da atividade na Serrinha e aumenta esperança por titularidade contra o Dragão

O Goiás realizou no início da noite desta sexta-feira (1º de abril) um treino aberto ao torcedor, que pôde acompanhar a atividade do tobogã do Estádio da Serrinha. O atacante Nicolas participou de parte do treino e aumentou a expectativa sobre a presença na final contra o Atlético-GO. A presença de Nicolas na partida contra o Dragão é interrogação na escalação do téc...