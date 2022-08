O Circuito Goiano de Tênis terá uma nova categoria no início da 3ª etapa. Mulheres iniciantes poderão participar do torneio, que será disputado a partir do dia 12 de agosto, em Goiânia. Com essa novidade, serão dez categorias disponíveis na competição que contabiliza pontos para o ranking goiano de tênis.

“Vimos uma boa aceitação das tenistas nas duas primeiras etapas e achamos importante abrir essa oportunidade para as novas atletas, que estão iniciando no esporte. Elas terão três oportunidades de pontuar para o ranking goiano de tênis durante as próximas etapas programadas”, comentou Carlos Henrique Rocha Lemes, proprietário da Rick Academia de Tênis e um dos organizadores da competição.

O Circuito Goiano de Tênis Aurum Unimed FGT500 é organizado por três academias da modalidade: Íntegra, ProTênis e Rick Academia. São esperados cerca de 200 atletas para a disputa da 3ª etapa. “Estamos conseguindo reorganizar o esporte no Estado, permitindo que os atletas de diferentes academias se enfrentem e reconheçam o seu potencial”, salientou Carlos Henrique Rocha Lemes.

A 3ª etapa do Circuito será disputada em dois finais de semana de agosto. O primeiro, entre os dias 12 e 14 de agosto, será destinado aos jogos eliminatórios em quadras distribuídas nas três academias organizadoras.

As fases semifinal e final serão disputadas entre os dias 19 e 21 de agosto, no ProTênis Centro Esportivo.

Os atletas podem se inscrever pelo site www.rankingdetenis/torneio-circuitogoiano, nas seguintes categorias: masculino (iniciante; classes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª; 45 acima B) e feminino (iniciante; B e C). Os finalistas da primeira e segunda classe ganham premiação em dinheiro, totalizando R$ 2,1 mil.

O Circuito Goiano de Tênis contempla ao todo cinco etapas, todas valendo 500 pontos para serem somados na composição do ranking goiano da categoria. Ao término de todas as etapas, será estabelecido o ranqueamento, com reconhecimento oficial da Federação Goiana de Tênis.

As próximas etapas serão em setembro (4ª etapa entre os dias 16 e 25) e em outubro, com a disputa da 5ª e última etapa entre os dias 21 e 30.