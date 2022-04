Esporte Com novo contrato, Tadeu almeja ganhar títulos com o Goiás Goleiro renovou vínculo com o Goiás, até 2026, e busca primeiro troféu com a camisa esmeraldina

Com contrato renovado até o fim de 2026, o goleiro Tadeu, de 30 anos, disse que sonha com o primeiro título com a camisa esmeraldina. O jogador disse que o novo vínculo de longa duração não vai trazer acomodação e promete trabalhar para contribuir com o sucesso do clube. "Estou feliz por crescer a cada dia aqui dentro e buscar o que tanto almejo, que são os...