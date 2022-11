Vice-campeão da Divisão de Acesso de 2022, o Goiânia já prepara a formação do elenco e da comissão técnica para montar um time forte para a disputa do Goianão. O Galo acertou a contratação do diretor de futebol Leandro Pedrosa, de 40 anos e que desde 2017 trabalhou na Jataiense, clube que conquistou o título da Divisão de Acesso (2020), fez boa campanha em 2021 na elite e foi rebaixado na atual temporada.

Leandro Pedrosa e o presidente do clube, Alexandre Godoi, se movimentam em busca das primeiras definições. O diretor revelou que o clube negocia a continuidade no clube do técnico Lucas Oliveira, que dirigiu o time na Segundona nos dois últimos jogos e obteve duas vitórias.

O dirigente alvinegro se mostra animado em relação ao acerto com o treinador e espera definir isso nos próximos dias. A pré-temporada do clube deve começar no dia 5 de dezembro, em local a ser definido.

Em relação ao elenco, o Galo terá 29 jogadores - seis deles são das equipes de base e há negociações bem encaminhadas para a permanência do goleiro Léo, do meia Isaac e do atacante Emerson - o trio disputou a Segundona.

Leandro Pedrosa falou que a maioria dos outros destaques da Divisão de Acesso já está acertada com outros clubes.