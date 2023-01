Sem o volante Gabriel Baralhas, negociado com o Inter, o técnico Eduardo Souza trabalhou outra formação do Atlético-GO para o clássico deste domingo (21), diante do Vila Nova, pela 4ª rodada do Goianão, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Dragão deve ter mais quatro novidades, na equipe titular, em relação ao time que iniciou o jogo diante do Iporá, no Oeste goiano, onde conquistou a vitória de virada por 2 a 1.

A principal novidade deve ser o volante Mikael, de 29 anos. Gaúcho de Porto Alegre, Mikael entrou no segundo tempo da partida em Iporá para ganhar ritmo de jogo, pois ele estava sem atuar por causa de uma lesão muscular sofrida durante a pré-temporada.

No clássico, Mikael deve começar na formação titular, no lugar do prata da casa Thiago Medeiros, que deixou boa impressão quando foi escalado e será opção nas próximas rodadas.

A composição do meio-campo atleticano deve ter Mikael, Rhaldney e Shaylon. Além de Mikael, as outras novidades do Dragão serão o retorno de Rodrigo Soares (lateral), Emerson Santos (zagueiro) e o atacante Luiz Fernando, que entram respectivamente nas vagas de Luan Sales, Michel e Moraes.

No clássico, o time atleticano deverá atuar com Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal, Jefferson; Rhaldney, Mikael, Shaylon; Airton, Felipe Vizeu, Luiz Fernando.

Outra novidade poderá ser no banco de reservas. Regularizado, o meia atacante Vico (ex-Grêmio) deverá ser relacionado pela primeira vez.