O Vila Nova sofreu, não teve boa atuação, mas arrancou um empate do Guarani na noite desta quinta-feira (2) pela 10ª rodada da Série B. O duelo, que terminou em 1 a 1, foi disputado em Campinas-SP, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Tigre perdia até os 49 minutos do 2º tempo, quando teve um pênalti a seu favor, que foi convertido pelo artilheiro Arthur Rezende. Antes, Lucão do Break, ex-Goiás, fez para a equipe da casa.

A partida marcou o encontro entre os dois últimos colocados da Série B, quem perdesse ficaria na última posição. O duelo também colocou frente a frente os times que mais empataram na competição, até aqui - o Tigre agora, com sete igualdades, é o “Rei dos Empates” no campeonato. O 1 a 1 em Campinas-SP foi resultado de um jogo truncado, de baixa qualidade técnica e poucas chances reais de gols.

NO APAGAR DAS LUZES!



Com gol de pênalti aos 50 do segundo tempo, o @VilaNovaFC busca o empate com o @guaranifc no Brinco de Ouro.#GUAxVIL pic.twitter.com/pJHT3ZjtTP — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) June 3, 2022

O empate para o Vila Nova, porém, resultou na saída momentânea da equipe da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, o Tigre assume a 16ª colocação, mas aguarda o complemento da 10ª rodada já que pode ser ultrapassado pelo Náutico e Tombense.

Diferente dos últimos jogos, quando conseguiu criar e finalizar, mas sem marcar, o Tigre teve atuação ofensiva ruim contra o Guarani, porém, marcou. Antes, no 1º tempo, viu o ex-atacante do Goiás, Lucão do Break, abrir o placar.

O Vila Nova perdia até os 49 minutos da etapa final, quando Rubens foi derrubado pelo goleiro Maurício Kozlinski, ex-Atlético-GO: pênalti. Arthur Rezende, que retornou ao time após cumprir suspensão, converteu a penalidade e anotou o quarto gol dele na Série B. O camisa 8 é, ao lado dos atacantes Paulo Sérgio (Operário-PR), Diego Souza (Grêmio) e Lucas Juba (Sport), o artilheiro da competição nacional.

“Feliz por marcar mais um gol na temporada (sete no ano) e ajudar a buscar esse ponto fora de casa. Viemos com o objetivo de conquistar os três pontos, infelizmente tomamos o gol de contra-ataque no 1º tempo. Pela nossa atuação no 2º tempo, merecemos esse gol. Fomos premiados no final, agora é focar em jogar em casa”, celebrou, ao Premiere, o artilheiro da Série B, Arthur Rezende, que fez jus a lei do ex por já ter defendido o Guarani.

O gol marcado por Arthur Rezende encerrou a incômoda sequência do Vila Nova sem marcar na temporada. Ao todo, foram 566 minutos sem um tento do time colorado, que tinha marcado pela última vez aos 27 minutos do 1º tempo na vitória de 2 a 0 contra o Náutico, pela 6ª rodada da Série B.

O Vila Nova volta a campo na próxima terça-feira (7) para a disputa da 11ª rodada. O time colorado atuará como mandante e receberá o Brusque, no OBA. A partida será disputada a partir das 19 horas. Para esse duelo, o técnico Dado Cavalcanti não contará com o lateral esquerdo Bruno Collaço, que recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 10ª rodada

Jogo : Guarani 1x1 Vila Nova

Local : Estádio Brinco de Ouro da Princesa (Campinas/SP)

Data : 2/6/2022

Horário : 21h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-FIFA/MG e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Leandro Castan e Matheus Pereira; Madison, Rodrigo Andrade (Silas) e Giovanni Augusto (Marcinho); Yago (Ronald), Bruno José (Maxwell) e Lucão do Break (Lucas Venuto). Técnico: Marcelo Chamusca.

VILA NOVA: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço (Jefferson); Rafinha (Ralf), Arthur Rezende e Matheuzinho (Wagner); Jean Silva (Victor Andrade), Daniel Amorim (Rubens) e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols: Lucão do Break, aos 26 minutos do 1º tempo (Guarani) e Arthur Rezende, aos 50 minutos do 2º tempo (Vila Nova).

Cartões amarelos: Bruno Collaço, Pedro Gama [auxiliar-técnico], Dado Cavalcanti [técnico], Rafinha, Renato (Vila Nova), Madison (Guarani).