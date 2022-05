Esporte Com pênalti polêmico e alterações decisivas, São Paulo vence Cuiabá no Morumbi Com a vitória, o São Paulo sobe para o terceiro lugar do Brasileirão, com 11 pontos

De virada, o São Paulo venceu o Cuiabá por 2 a 1 neste domingo (15), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado abriu o placar no primeiro tempo com Jenison. Calleri e Nikão, que veio do banco, viraram para o Tricolor na etapa final. A equipe matogrossense saiu de campo com reclamações sobre a arbitragem. Converitdo por Calleri, o pênalti de Mar...