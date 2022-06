O Vila Nova perdeu para o Criciúma, por 1 a 0, no complemento da 14ª rodada da Série B. Com pênalti polêmico, Marquinhos Gabriel marcou o único gol do duelo disputado no Estádio Heriberto Hülse, neste sábado (25).

A reclamação do time colorado foi que no lance que gerou a penalidade, o lateral direito Alex Silva estava com os braços colados no corpo quando desviou cruzamento de Marcelo Hermes - veja o lance no decorrer deste texto.

O resultado amplia a fase negativa do Vila Nova na temporada. Agora, são nove jogos sem vitória, o que iguala a pior sequência sem triunfo do time colorado no ano. Na Série B, são oito partidas sem vencer. O Tigre segue na lanterna da competição nacional, com 11 pontos. O Criciúma é o 6º, com 19 pontos.

A equipe goiana volta a campo na próxima terça-feira (28). O Vila Nova faz confronto direto com a Ponte Preta, no OBA, a partir das 21h30, pela 15ª rodada da Série B.

Leia também

- Volante reclama de pênalti inexistente contra o Criciúma

- Confira a classificação atualizada da Série B

Quinze minutos de equilíbrio

O primeiro momento da partida no Heriberto Hülse foi de estudo, poucas ações ofensivas e equilíbrio. O Vila Nova finalizou três vezes, uma no gol com Pablo Dyego, mas o arremate foi fraco e facilmente defendido pelo goleiro Gustavo.

A estratégia do time colorado era de sair no contra-ataque, mas a transição defensiva do Criciúma impediu sucesso da equipe goiana neste momento do jogo. A defesa do Vila Nova também teve boa atuação no começo do duelo, o que limitou ações do Tigre catarinense, que teve de rodar a bola na frente da área vilanovense e não levou perigo à meta do goleiro Tony

Polêmica de arbitragem

As atuações ruins das equipes no 1º tempo foram ofuscadas por uma polêmica na marcação de um pênalti para o Criciúma, que foi convertido pelo meia Marquinhos Gabriel aos 28 minutos. O lance que gerou a marcação da penalidade causou revolta dos jogadores e comissão técnica do Vila Nova.

Marcelo Hermes cruzou a bola na área vilanovense e a tentativa foi desviada pelo lateral direito Alex Silva, que estava com os dois braços para trás. Após orientação do VAR, Marcio de Gois/SP, o árbitro Paulo Henrique Vollkopf/MS revisou o lance e depois de cerca de dois minutos sinalizou o pênalti.

O PÊNALTI MARCADO PARA O CRICIÚMA



pic.twitter.com/WY2f7H9pQG — Gols Diário (@DiarioGols) June 25, 2022

Vila volta melhor

A conversa no intervalo fez bem para o Vila Nova, que voltou melhor no 2º tempo no sentido ofensivo, mas repetiu o script dos últimos jogos. O time colorado nos primeiros 20 minutos teve o domínio da posse de bola (chegou a ser de 69%), finalizou sete vezes, mas acertou o alvo apenas em duas ocasiões que foram na direção do goleiro Gustavo.

Pontaria ruim

O principal problema do Vila Nova nesta Série B seguiu no Estádio Heriberto Hülse. Com média superior a 22 chutes para marcar um gol na competição nacional, o Tigre não diminuiu o ritmo ofensivo na reta final da partida, mas esbarrou na dificuldade em ser eficiente.

Arthur Rezende, Pablo Dyego, Rubens, Ralf, Alex Silva, Rafael Donato e Daniel Amorim tiveram oportunidades, mas não conseguiram marcar o gol de empate do Vila Nova no sul do País.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 14ª rodada

Jogo: Criciúma 1x0 Vila Nova

Local: Estádio Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Data: 25/6/2022

Horário: 11 horas



Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz/MS e Marcelo Grando/MS

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Rômulo (Léo Costa), Arilson, Thiago Alagoano (Renan Bressan) e Marquinhos Gabriel (Lucas Xavier), Fellipe Mateus e Caio Dantas (Igor). Técnico: Cláudio Tencati.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Rafinha), Pablo Roberto (João Lucas), Arthur Rezende; Tavares (Matheuzinho), Rubens (Daniel Amorim) e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gol: Marquinhos Gabriel, aos 28 minutos do 1º tempo (Criciúma)

Cartões amarelos: Alex Silva, Arthur Rezende, Dado Cavalcanti, Pablo Roberto, Alisson Cassiano (Vila Nova), Marquinhos Gabriel (Criciúma)

Expulsão: Dado Cavalcanti (Vila Nova)

Público total: 9.205

Renda: R$ 172.620.00