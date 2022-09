O técnico Tite fez nesta sexta-feira (9) a última convocação da seleção brasileira antes do anúncio da lista final para a Copa do Mundo do Qatar, que começa em novembro. A grande novidade da lista é o atacante Pedro, que vive grande fase no Flamengo e recentemente já havia recebido elogios do próprio treinador em algumas entrevistas. (veja a lista no fim da reportagem)

Pedro já havia sido convocado outras duas vezes por Tite desde 2018, mas jogou apenas 22 minutos no total, em duelo contra a Venezuela, no fim de 2020, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A convocação feita nesta sexta-feira é para os amistosos contra Gana, no dia 23 de setembro, e Tunísia, dia 27. O primeiro duelo acontece no Stade Oceane, na comuna francesa de La Havre. Dias depois, o desafio é na casa do PSG, o Parque dos Príncipes.

Os jogos marcam a última chance para o treinador observar opções de elenco com o grupo reunido antes da Copa. O anúncio dos convocados para o Mundial será realizado em 7 de novembro.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar está marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma)

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Antony (Manchester United), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid)