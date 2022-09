Com 15 gols na Série A, o atacante Pedro Raul lidera a artilharia da competição nacional, ao lado de Germán Cano, do Fluminense, e se credenciou para se tornar o quinto artilheiro esmeraldino na história do Brasileirão. O jogador de 25 anos disputa palmo a palmo, a cada rodada, a ponta da tabela de artilheiros e não dá sinais de que vai sair dessa disputa nesta reta final da competição nacional.

O atacante esmeraldino se tornou a referência para o modelo de jogo do Goiás no Brasileirão e foi responsável direto por mais da metade dos gols esmeraldinos na competição. Além dos 15 gols, Pedro Raul tem duas assistências, ou seja, participou diretamente de 17 dos 30 gols do clube.

Pedro Raul poderá ter mais dez jogos para tentar ficar à frente dos concorrentes na artilharia. O Brasileirão ainda tem 11 rodadas, mas Pedro Raul está suspenso da partida contra o Botafogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo enquanto comemorava um gol sobre o RB Bragantino.

A fase de Pedro Raul é tão boa que rendeu, nas últimas semanas, reiterados elogios do técnico Tite, da seleção brasileira.

Para o ex-jogador Dill, artilheiro pelo Goiás em 2000, Pedro Raul deve se concentrar em tentar participar de todos os jogos até o fim da competição para ter o maior número de chances de aumentar sua marca. “O mais importante, agora, é ele se cuidar para não ter nenhum tipo de lesão. Se manter bem fisicamente é o mais importante para conseguir jogar todos os jogos e fazer os gols”, comentou Dill, que considera o desempenho de Pedro Raul como “excelente”.

Artilheiro do Brasileirão de 2003, Dimba destaca o nível de dificuldade do campeonato e como ser o artilheiro da competição vestindo a camisa do Goiás é uma tarefa dura. Para o ex-atacante, o que suaviza a missão é aproveitar o bom ambiente do clube e usufruir da estrutura oferecida para o melhor desempenho.

“Para se tornar um artilheiro pelo Goiás, o atleta tem que gostar de vestir essa camisa verde, de estar dentro do clube, ter satisfação e alegria de ir para os treinos todos os dias e saber que vai para um lugar que dá todas as condições para exercer o melhor papel em campo. Era isso que eu fazia”, comentou Dimba.

O técnico Jair Ventura vê méritos de Pedro Raul na disputa da artilharia do Brasileirão e salienta que o atacante cumpre papel importante no jogo da equipe, não só com gols, mas com assistências e funções táticas. O treinador diz ser interessante esse duelo entre os dois artilheiros do Brasileirão, neste momento.

“É uma briga boa. O Pedro (Raul) passa, e o Cano vai lá e faz mais dois. É uma briga sadia. É gostoso saber que temos o menor orçamento da Série A e temos o artilheiro da competição”, avaliou.

Abaixo, relembre como foi a briga pela artilharia de cada um dos goleadores do Goiás no Brasileirão:

Túlio deixa de ser promessa e se consolida como artilheiro do Brasil

Revelado nas categorias de base do Goiás, o ex-atacante Túlio foi o artilheiro do Brasileiro de 1989 pelo clube esmeraldino com 11 gols marcados. Ali, o jovem jogador, de apenas 20 anos, dava sinais de que seria um goleador do futebol brasileiro.

Túlio estreou na competição nacional na edição anterior, em 1988, quando marcou cinco gols aos 19 anos. O faro de gol aguçado fez com que o jogador se firmasse rapidamente no elenco profissional e no time titular do Goiás.

Em 1989, Túlio era o centroavante que o Goiás apresentou ao futebol brasileiro e foi um dos principais responsáveis pela campanha positiva do clube no Brasileirão. O Goiás terminou na 10ª colocação geral, à frente de equipes como Grêmio, Santos, Fluminense e Internacional.

A campanha do Goiás não foi assentada em uma equipe muito ofensiva. Em 18 jogos, o Goiás balançou as redes apenas 17 vezes. É nesse ponto que o feito de Túlio impressiona. O jogador foi responsável direto por 64,7% dos gols marcados pelo clube no torneio.

A disputa pela artilharia, no entanto, não foi nada fácil. Três jogadores chegaram para a última rodada empatados com nove gols marcados. Além de Túlio, Roberto Dinamite, da Portuguesa-SP, e Bizu, do Náutico, queriam a ponta da tábua de artilheiros, que renderia também um prêmio em dinheiro.

No páreo final, Roberto Dinamite ficou fora do jogo contra o São Paulo e deixou o caminho livre para o jogador esmeraldino ou o atacante do Timbu. A tabela da competição reservava nada menos que um Goiás x Náutico, no Serra Dourada, para a última rodada.

Diante da torcida e com todo o time jogando em função dos gols de Túlio, o atacante não decepcionou e marcou duas vezes, chegando a 11 gols. Bizu ainda conseguiu descontar para o Náutico, mas ficou com 10 gols e a vice-artilharia.

Dill encara goleadores históricos no Módulo Azul da João Havelange

O Campeonato Brasileiro de 2000 teve fórmula bem diferente da atual e contava com quatro módulos, com clubes organizados em quatro divisões, mas que se cruzaram em uma fase final. No Módulo Azul, estavam os clubes considerados do primeiro escalão do futebol nacional. Ali, atacantes de relevância disputavam a liderança da tabela de artilheiros e, entre eles, estava Dill, do Goiás.

A campanha esmeraldina na 1ª fase, em que os clubes faziam 24 jogos, foi excelente, com o clube terminando na 4ª colocação entre 25 clubes participantes. Dill teve papel fundamental para a equipe, pois anotou quase a metade dos gols do Goiás naquela etapa da competição nacional. O ataque esmeraldino, que tinha nomes como Fernandão, Evair e Araújo, teve Dill como figura principal.

Se a concorrência interna no grupo já era forte, o que dizer da concorrência com outros atacantes notadamente goleadores que disputavam aquela edição do Brasileirão? A disputa foi acirrada principalmente com Romário, do Vasco da Gama, e Magno Alves, do Fluminense. Os três terminaram empatados com 20 gols marcados na competição nacional.

“Eram tempos difíceis, pois jogar contra esses jogadores e ter esse desafio era difícil. Não era só Romário e Magno Alves, mas muitos jogadores com muito potencial. No Brasil, felizmente, sempre tivemos esse calibre de atacantes. Foi muito bom porque jogava por um clube que estava em ascensão. Ter feito esse número de gols foi muito bom”, frisou Dill, que tinha outros concorrentes de peso como Washington (Ponte Preta), Marcelo Ramos (São Paulo), Ronaldinho Gaúcho (Grêmio), Kléber (Athletico-PR), Oséas (Cruzeiro), Edmundo (Santos), entre outros.

Naquela edição do Brasileirão, apenas o atacante Adhemar, do São Caetano, fez mais gols do que Dill ao longo de toda a competição, mas a diferença é que sua equipe fez um jogo a mais na 1ª fase e disputou uma divisão inferior à enfrentada pelo trio Dill, Magno Alves e Romário.

Dimba quebra recorde e lidera reação no 1º Brasileiro por pontos corridos

O atacante Dimba foi contratado pela diretoria do Goiás em 2003 após mostrar o faro de gol pelo Gama-DF, no Brasileirão do ano anterior. A expectativa sobre o goleador foi correspondida com muita bola na rede e um recorde de gols anotados em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro, até aquele momento.

Antes de chegar à Serrinha, Dimba tinha feito 17 gols com a camisa do Gama-DF no Brasileiro de 2002, mesmo com o clube fazendo campanha de rebaixamento. A diretoria do Goiás correu para acertar com o atacante, em busca de gols.

A resposta de Dimba foi imediata, com oito gols nos primeiros oito jogos do Brasileirão de 2003. Logo de cara, o atacante esmeraldino se colocava como candidato à artilharia de um campeonato que teria 46 jogos para cada clube (24 equipes) no sistema de pontos corridos adotado pela primeira vez.

Dimba não conseguiu manter a média de gols do início fulminante no Brasileirão, mas anotou 31 gols em 41 jogos disputados na competição nacional.

A disputa para terminar como o artilheiro daquele Brasileirão não foi fácil. Dimba precisou marcar mais gols que Renaldo, do Paraná, com 30 gols, e Luís Fabiano, do São Paulo, com 29.

“É ser o mais frio possível na hora que aparecerem as oportunidades. Muitas vezes aparece apenas uma oportunidade na partida, então você precisa estar preparado para converter”, disse Dimba, que formou um trio infernal com Araújo e Grafite no ataque daquele Goiás, que saiu da lanterna da tabela de classificação para terminar na 9ª colocação com vaga para a Copa Sul-Americana.

Dimba foi importante na arrancada esmeraldina, que contou com uma sequência histórica de 16 jogos sem derrota no Brasileirão, a maior do clube na 1ª Divisão. O atacante participou de 15 partidas naquele período e anotou dez gols.

Souza desbanca trio do Figueirense e raio cai pela quarta vez na Serrinha

Contratado junto ao Internacional em 2005, Souza foi o artilheiro do Goiás naquele Brasileirão com 18 gols e contribuiu para a melhor campanha da história esmeraldina na elite nacional, o 3º lugar com vaga inédita na Copa Libertadores da América. Mas foi no ano seguinte que o ex-atacante carioca carimbou seu nome na história da Série A.

Em 2006, Souza balançou as redes 17 vezes em 30 jogos que disputou pelo Goiás. Com isso, a média foi ligeiramente melhor do que seu desempenho na edição anterior. Apesar de menos gols marcados, o número foi o suficiente para levar, com a maior folga entre as quatro artilharias esmeraldinas, o prêmio de goleador do Brasileiro.

Naquela edição, Goiás e Figueirense fizeram campanhas semelhantes no meio da tabela com o time catarinense terminando na 7ª colocação, uma à frente do Goiás. O atacante Souza se destacou como artilheiro ao fazer 17 gols dos 63 marcados pelo Goiás e ficou com três a mais que o vice-artilheiro Schwenck, do Figueirense, e quatro a mais que outros dois jogadores do time catarinense - Cícero e Soares, que marcaram 13 vezes.

Embora seja pouco lembrado e reverenciado pela torcida do Goiás, Souza tem números importantes na história do clube esmeraldino. Além de ter sido o último artilheiro do clube na Série A do Brasileiro, o ex-jogador é um dos maiores goleadores esmeraldinos na elite nacional.

Com os 35 gols em duas edições, Souza é o 6º maior artilheiro do Goiás na história do Brasileirão, desde 1973, e fica atrás apenas de Lincoln (39 gols), Alex Dias (41 gols), Araújo (46 gols), Túlio Maravilha (48 gols) e Paulo Baier (50 gols). Na “era dos pontos corridos”, Souza é o vice-artilheiro, atrás apenas de Paulo Baier.