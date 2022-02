O Vila Nova inicia na tarde desta sexta-feira (11) a preparação para a abertura do 2º turno do Campeonato Goiano. O time colorado volta a enfrentar o Iporá, adversário que goleou por 5 a 0 na quinta-feira (10) e resultou na demissão do técnico Everton Goiano. A partida válida pela 6ª rodada do Estadual será disputada no domingo (13), a partir das 15h30, no estádio Ferreirão.

Leia mais: Iporá demite técnico após goleada para o Vila Nova

O volante Deivid deve ser desfalque para o duelo. O jogador de 34 anos apresentou desconforto muscular durante os treinos desta semana e passará por exames para verificar se está ou não com alguma lesão. Por isso, deve ser ausência no Ferreirão.

Quem fica à disposição do técnico Higo Magalhães é o volante Pablo Roberto. Um dos destaques do Vila Nova neste início de Goianão, com dois gols, o jogador de 22 anos cumpriu suspensão contra o Iporá na 5ª rodada e está liberado para enfrentar o Lobo Guará pela 6ª rodada.

O elenco colorado faz um treino regenerativo nesta sexta-feira (11), tem outra atividade marcada para a manhã deste sábado (12) e viaja para Iporá à tarde. No domingo, os times se enfrentam a partir das 15h30.

O Vila Nova é o líder do Grupo B do Goianão com dez pontos, enquanto o Iporá é o lanterna da chave, com dois pontos.