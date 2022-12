A semifinal da Copa do Qatar entre Argentina e Croácia, nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), coloca frente a frente duas estrelas do futebol mundial. Do lado hermano está Lionel Messi, eleito sete vezes o melhor jogador do mundo, enquanto do outro está Luka Modric, uma vez Bola de Ouro e com um currículo de títulos invejável.

É óbvio que os dois astros terão os holofotes voltados para si no duelo que define o primeiro finalista do Mundial de 2022. Na véspera da partida, os técnicos de Argentina e Croácia, Lionel Scaloni e Zlatko Dalic, rasgaram elogios aos craques do elenco adversário em entrevista coletiva.

"É um prazer ter Modric em campo e vê-lo jogar, ele é um exemplo para muitos, não só por sua qualidade, mas também por seu comportamento e pelo que transmite. É aproveitar, como aconteceu com Lewandowski... Quem ama o futebol, quer esses jogadores em campo", afirmou Scaloni.

"Messi está novamente em um nível impressionante. Ele não só marca gols, como também dá assistências, está muito ligado a todo o jogo da equipe argentina. Eles têm uma equipe que é muito compacta e extraordinária. Eles têm suas próprias armas e querem dar tudo de si", analisou Dalic.

Para chegar à semifinal, a Argentina eliminou a Austrália e a Holanda, enquanto a Croácia passou por Japão e Brasil. Do outro lado da chave, França e Marrocos disputam a outra vaga na final.