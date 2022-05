Com pouca força ofensiva, o Goiás não conseguiu reagir diante do Flamengo e foi derrotado pelo clube rubro-negro, por 1 a 0, na tarde deste sábado (21), pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino não incomodou o goleiro Hugo e, por isso, não conseguiu buscar o empate. O gol do Flamengo foi anotado por Pedro, ainda no 1º tempo.

Essa é a terceira derrota do Goiás nesta Série A do Campeonato Brasileiro jogando fora de Goiânia. Além de perder para o Flamengo, o time esmeraldino já havia sido derrotado por Coritiba (3 a 0) e Avaí (3 a 2).

O Goiás volta a campo no dia 28 de maio (sábado), às 16h30, quando recebe o Red Bull Bragantino no Estádio da Serrinha, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem compromisso na terça-feira (24) quando enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, pela Copa Libertadores da América, no Maracanã.

Flamengo na frente

O Goiás entrou em campo para provar seu poder de marcação para segurar o ímpeto do Flamengo, que iniciou a partida com uma formação muito ofensiva. O time do técnico Paulo Sousa tinha em campo Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol como titulares.

Desde os primeiros minutos do jogo, a senha para o gol estava indicada pelo lado direito do Flamengo e lado esquerdo do Goiás. O time esmeraldino utilizava mais as costas de Matheuzinho, que sofria incômodo gerado por Dadá Belmonte. Por outro lado, o Flamengo era perigoso neste mesmo flanco.

Aos 16 minutos, Gabigol saiu da área e acionou Matheuzinho que aproveitou buraco deixado pela marcação falha de Danilo Barcelos. O lateral direito fez jogada de linha de fundo e cruzou na medida para Pedro, que apareceu na pequena área para finalizar entre os zagueiros esmeraldinos e abrir o placar.

Seis minutos mais tarde, o Flamengo chegou a empurrar a bola para as redes mais uma vez, em lance em que o zagueiro Pablo dividiu pelo alto com Tadeu e marcou. No entanto, a arbitragem viu ação faltosa sobre o goleiro esmeraldino no lance. A pressão nos minutos finais do 1º tempo ainda rendeu uma boa finalização de Bruno Henrique, que rendeu uma ótima defesa de Tadeu.

Jogo amarrado

Apesar de precisar ir ao ataque para conseguir o empate, o Goiás não conseguia incomodar o goleiro Hugo. O técnico Jair Ventura voltou para a segunda etapa com o volante Matheus Sales no lugar do zagueiro Da Silva, que estava pendurado com cartão amarelo. A mudança não representou uma postura mais ofensiva do time esmeraldino.

Apoiado por um grande público no Maracanã, o Flamengo também era uma equipe cautelosa e não conseguia exercer a mesma pressão observada na primeira metade da partida. O time rubro-negro precisava da vitória para sair das cercanias da zona do rebaixamento, mas com a vantagem magra no placar corria riscos.

Aos 30 minutos, os jogadores esmeraldinos ficaram reclamando de um toque de Willian Arão com o braço dentro da área. A arbitragem viu o lance como acidental e mandou o jogo seguir. O time de Jair Ventura tentaria ser mais ousado nos minutos finais para buscar o empate no Maracanã.

O Flamengo soube neutralizar qualquer tentativa esmeraldina de chegar perto da área defendida por Hugo. O Goiás terminou a partida com três finalizações apenas, sendo as três fora do alvo. Nos acréscimos, Apodi apareceu na cara do goleiro Hugo e mandou sobre o travessão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 7ª rodada

Jogo: Flamengo x Goiás

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Data: 21/5/2022

Horário: 16h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Pedro aos 16’ do 1º tempo (Flamengo)

Público: 47.680 pagantes/51.692 presentes

Renda: R$ 1.975.192,50.

FLAMENGO: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão; Everton Ribeiro (Andreas Pereira), Arrascaeta (Thiago Maia) e Bruno Henrique (Lázaro); Gabigol (João Gomes). Técnico: Paulo Sousa.

GOIÁS: Tadeu; Da Silva (Matheus Sales), Sidimar e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Élvis (Fellipe Bastos) e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte Apodi (Maguinho); Pedro Raul (Nicolas) e Danilo Barcelos. Técnico: Jair Ventura.