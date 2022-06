O paraguaio Brian Montenegro acertou, nesta segunda-feira (6), a rescisão de contrato com o Atlético-GO. Emprestado pelo Olímpia (Paraguai) em meados do ano passado, o atacante não conseguiu se firmar no clube e está de volta para casa.

No Dragão, Brian Montenegro jogou 40 vezes, em 2021 e 2020, marcou quatro gols e retorna ao futebol paraguaio como campeão do Estadual 2022. Ele é o segundo jogador paraguaio que passa pelo clube sem conseguir se firmar - antes, em 2019, o atacante Hector Bustamante disputou a Série B, sem sucesso. Ano passado, fez gol sobre o Fortaleza pela Série A, na goleada de 3 a 0, na Arena Castelão.

Nesta temporada, Brian Montenegro fez gol nas vitórias sobre o Morrinhos (1 a 0 e 3 a 0) e Goiatuba (2 a 0) e conquistou o Campeonato Goiano pelo clube. Ele participou de jogos da Sul-Americana, entrando nos minutos finais. O clube deverá buscar no mercado outro substituto durante a janela de regularização da CBF, de 18 de julho a 15 de agosto.

No elenco, permanecem o atacante argentino Diego Churin, que está se firmando aos poucos, e o uruguaio Leandro Barcia, que faz trabalho especial de recondicionamento físico para voltar a ser relacionado para os jogos. Na Série A 2020, o clube também apostou em outro jogador do futebol sul-americano, o boliviano Henry Vaca.